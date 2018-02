Trump støtter bedre baggrundstjek af våbenkøbere

Donald Trump ser gerne forbedringer af det system, der skal tjekkes potentielle købere af skydevåben.

USA's præsident, Donald Trump, erklærer sin støtte til en indsats for at forbedre systemet, der skal lave baggrundstjek på potentielle købere af skydevåben.

Det siger hans talskvinde Sarah Sanders ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den republikanske senator John Cornyn og hans kollega fra demokraterne Chris Murphy arbejder på at fremlægge et lovforslag, der vil forbedre vilkårene for baggrundstjek af personer, der ønsker at købe våben.

- Selv om der stadig diskuteres, og ændringer til forslaget stadig overvejes, støtter præsidenten indsatsen for at forbedre systemet, der står for baggrundstjek, siger Sarah Sanders ifølge Reuters.

