Trump stopper som præsident med laveste opbakning hidtil

Særligt efter kongresuroligheder er opbakningen til præsident Donald Trump dalet yderligere.

Donald Trump forlader Det Hvide Hus med den laveste opbakning hidtil i løbet af de fire år, han har været USA's statsoverhoved og regeringsleder.

Således er det kun 34 procent af amerikanerne, som støtter op om det arbejde, han har gjort.

Det viser en meningsmåling fra Gallup mandag lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Målingen undersøger den såkaldte "approval rating" - den andel af en befolkning, som udtrykker opbakning til nogen eller noget.

Den er foretaget i perioden 4.-15. januar, hvor Trump-tilhængeres stormløb mod Kongressen fandt sted.

Målingen viser også, at Trump i løbet af hele sin tid som præsident har den laveste gennemsnitlige opbakning blandt alle præsidenter, som Gallup har lavet målinger for.

Den gennemsnitlige opbakning til Trump lyder på 41,1 procent.

Gallups tidligste målinger går tilbage til John F. Kennedys tid som præsident, der sluttede i 1963, da Kennedy blev dræbt.

Kennedy er den mest populære af præsidenterne med en gennemsnitlig opbakning på 70,1 procent.

Barack Obama havde en opbakning på gennemsnitligt 47,9 procent.

Gallups måling er baseret på telefoninterview med 1023 voksne og har en usikkerhed på fire procentpoint. Det skriver Bloomberg News.

Opbakningen i Gallup-målingen ligger et stykke under lignende nylige målinger, der dog viser samme tendens til, at kongresurolighederne haft en negativ effekt på hans popularitet.

Mediet RealClearPolitics' gennemsnit over målinger giver Trump en opbakning på 39,4 procent.

Joe Biden bliver taget i ed som præsident onsdag.

/ritzau/