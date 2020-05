Trump støtter Teslas krav om genåbning af elbilfabrik

Trump er gået ind i en strid mellem den amerikanske elbilproducent Tesla og politiske ledere i Californien.

Præsident Donald Trump erklærede tirsdag sin støtte til Elon Musks bestræbelser på at få genåbnet en Tesla-fabrik i Californien.

Trump går dermed ind i en strid mellem den amerikanske elbilproducent og lokale politiske ledere i den store vestlige delstat, som holder fabrikken i Fremont lukket for at hindre spredning af coronasmitte.

- Californien bør lade Tesla @elonmusk åbne fabrikken NU. Det kan gøres hurtigt og sikkert, skriver Trump i et tweet.

Musk, som er Teslas grundlægger, trodsede mandag de lokale myndigheder i Californien ved at genoptage arbejdet på selskabets samlefabrik i delstaten.

Han skrev, at hvis nogen skulle anholdes, så skulle det være ham.

- Tesla genstarter produktionen i dag i strid med reglerne i Alameda County. Jeg vil være der sammen med alle andre, skrev Elon Musk i et tweet.

Sundhedsmyndigheden i Alameda County sagde i weekenden, at fabrikken i byen Fremont skulle forblive lukket, så længe restriktioner for at bekæmpe virusudbruddet gælder.

I en reaktion på udmelding fra Musk mandag sagde lokale embedsmænd i Alameda County, at Tesla kun har tilladelse til at foretage visse "basale minimum operationer".

Trump-administrationen skubber på for at få genåbnet verdens største økonomi, og Musk har i dagevis på Twitter givet udtryk for vrede og frustration over situationen for Tesla.

Musk har truet med at flytte Teslas hovedkvarter samt fabrikken fra Californien til Texas eller Nevada.

Siden Musk fremsatte sin trussel, har han modtaget adskillige opfordringer fra andre delstater, som gerne vil lægge jord til den store arbejdsplads.

Ifølge Teslas hjemmeside er der over 10.000 medarbejdere på fabrikken i Fremont.

/ritzau/AFP