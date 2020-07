Trump strammer skruen for unge migranter op til valget

Præsidentens administration vil afvise nye ansøgninger til Daca-ordningen, der beskytter unge migranter.

USA's præsident, Donald Trump, strammer skruen over for unge migranter tre måneder før præsidentvalget.

Således vil præsidentens administration fremover afvise nye ansøgninger til den såkaldte Daca-ordning.

Det siger en ledende embedsmand i administrationen tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Administrationen vil desuden afkorte beskyttelsen fra udvisning fra to til et år for alle dem, hvis kvalifikation til ordningen er ved at udløbe. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Daca-ordningen beskytter immigranter, der ankom til USA som børn, fra at blive deporteret.

Gruppen bliver ofte betegnet som "dreamers" - på dansk "drømmere". Det anslås, at omkring 660.000 personer er omfattet af ordningen.

Beslutningen kommer, lidt over en måned efter at USA's Højesteret stemte imod Donald Trumps bestræbelser på at få afsluttet Daca-ordningen.

Programmet blev oprindeligt implementeret af tidligere præsident Barack Obama.

I afgørelsen skrev Højesterets chefdommer, John Roberts, at administrationens forsøg på at afskaffe ordningen var "tilfældig og impulsiv".

/ritzau/