Trump sværger at knuse Biden ved valget og advarer om anarki

Under sit første vælgermøde, siden præsident Joe Biden tirsdag bekræftede sit kandidatur til valget i 2024, sværger Donald Trump, at han vil "knuse" Biden ved valget.

Samtidig forudser den republikanske milliardær, at USA vil ende i "anarki", hvis ikke han vender tilbage til Det Hvide Hus.

Det siger Trump i en tale på et hotel i Manchester i den amerikanske delstat New Hampshire torsdag lokal tid.

- Valget ved dette præsidentvalg står nu mellem styrke eller svaghed, succes eller fiasko, tryghed eller anarki, fred eller konflikt og velstand eller katastrofe, siger han til en relativt beskeden forsamling på omkring 1500 tilhængere.

- Vi lever i en katastrofe. Med jeres stemme den 5. november 2024 kommer vi til at knuse Joe Biden og Det Hvide Hus ved stemmeboksen, og vi vil gøre regnskabet op.

80-årige Joe Biden bekræftede tirsdag, at han genopstiller ved valget næste år. I den forbindelse advarede han om, at det kommende valg ligesom det seneste vil blive en "kamp for Amerikas sjæl".

Mange toprepublikanere tror, at 76-årige Trump igen vil tabe efter at have ført Republikanerne til dårlige resultater både ved præsidentvalget i 2020 og ved de to seneste midtvejsvalg.

- Republikanerne ønsker en, som kan vinde i november 2024. Donald Trump er en taber, sagde New Hampshires republikanske guvernør, Chris Sununu, til NBC søndag.

Sununu overvejer angiveligt selv at stille op mod Trump.

Ni republikanere i Senatet har erklæret deres støtte til Donald Trump. Andre advarer om, at de mange sager, der fortsat klæber til ham, kan underminere deres håb om at genvinde Kongressens øverste kammer fra Demokraterne næste år.

Ved en retssag i New York er den tidligere præsident beskyldt for voldtægt.

Det er journalist og forfatter E. Jean Carroll, der i et civilt søgsmål har beskyldt Trump for at have voldtaget hende i 1990'erne.

I en anden sag er han tiltalt i en straffesag om forkert bogføring i forbindelse med tys-tys-penge til en pornoskuespiller ved navn Stormy Daniels i 2016.

Yderligere står Trump muligvis over for anklager fra justitsministeriet samt anklagemyndigheden i delstaten Georgia i sager om hans påståede forsøg på at omstøde valgresultatet i 2020 samt hans ulovlige opbevaring af regeringsdokumenter efter hans tid i Det Hvide Hus.

Trump har afvist alle beskyldninger.

/ritzau/AFP