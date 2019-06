Trump tager skarpe brexitholdninger med på britisk statsbesøg

USA's præsident har forud for sit besøg i Storbritannien luftet sine stærke holdninger til brexit.

USA's præsident, Donald Trump, ankommer mandag morgen til Storbritannien på et statsbesøg, der allerede på forhånd er ladet med diplomatiske spændinger.

Trump er forud for sit besøg kommet med hårde kommentarer mod den afgående britiske premierminister, Theresa May, og hendes håndtering af brexit.

Den amerikanske præsident vil under statsbesøget fra 3. til 5. juni sammen med førstedame Melania Trump aflægge flere besøg i det britiske kongehus.

Men bag pompen og pragten kommer Trump til Storbritannien med en række påbud til britisk politik.

Til avisen The Sunday Times har præsidenten sagt, at den kontroversielle brexit-tilhænger og leder af Brexitpartiet Nigel Farage bør lede den næste runde af forhandlinger med EU om brexit.

Derudover har han opfordret den britiske regering til at nægte at betale regningen for brexit, hvis ikke EU's stats- og regeringschefer går med til at opfylde Storbritanniens krav i forhandlingerne.

Og ikke mindst har Trump gentagne gange udtrykt sin støtte til mere radikale tilhængere af et såkaldt hårdt brexit som Mays efterfølger.

Herunder blandt andre tidligere udenrigsminister Boris Johnson og tidligere brexitminister Dominic Raab.

Hvis Trump mødes med Farage, Johnson eller Raab, vil det blive anset som endnu en kritik af Mays mislykkedes forsøg på at lande en brexitaftale med EU, som de britiske politikere ville godkende.

May har omtalt statsbesøget som en "afgørende uge for den særlige relation og en mulighed for at styrke et allerede tæt partnerskab" med USA.

Hun har også sagt, at Storbritanniens sikkerhedspolitiske forhold til USA er "dybere, bredere og mere udviklet" end med noget andet land.

Jeremy Corbyn, der er leder af det britiske arbejderparti, Labour, ser mindre frem til besøget. Han har meldt afbud til at deltage i en statsmiddag med Trump, som han kritiserer for at blande sig utidigt i britisk politik.

- Præsident Trumps forsøg på at bestemme, hvem der skal være Storbritanniens næste premierminister er en fuldstændig uacceptabel indblanding i vores lands demokrati, siger Corbyn.

Der er desuden arrangeret flere demonstrationer i London i forbindelse med statsbesøget. Demonstranter vil blandt andet placere en stor, oppustelig ballon, der forestiller Trump som bleklædt baby, foran det britiske parlament.

/ritzau/Reuters