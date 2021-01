Trump til demonstranter: Gå hjem, vi elsker jer

Donald Trump fastholder påstande om valgfusk i video, hvor han beder demonstranter stoppe uroligheder.

USA's præsident, Donald Trump, adresserer i en video uroen i Washington, hvor hans tilhængere har tiltvunget sig adgang til Kongressen.

I videoen gentager han sine påstande om, at der er foregået valgsvindel. Han giver samtidig udtryk for, at han forstår demonstranternes "smerte".

- Vi havde et valg, der blev stjålet fra os, siger han og fortsætter:

- Men I skal gå hjem nu. Vi skal have fred. Vi skal have lov og orden.

- Vi skal have fred. Så gå hjem, vi elsker jer. I er meget særlige. Jeg ved, hvordan I har det. Men gå hjem, og gå fredeligt hjem, siger Trump.

Twitter har gjort sådan, at det ikke er muligt at like eller dele videoen "af risiko for vold".

Hundredvis af Trump-tilhængerne tiltvang sig adgang til Kongressen, i forbindelse med at den onsdag officielt skulle bekræfte Demokraternes Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Den proces er som følge af protesterne sat i stå. Men der er planer om at genoptage den senere onsdag.

Den kommende præsident i USA, demokraten Joe Biden, har adresseret nationen på tv.

- Jeg opfordrer præsident Trump til at gå på nationalt tv og indfri sit løfte og forsvare forfatningen og kræve et stop for denne belejring, sagde Joe Biden, kort før Trumps video blev lagt op på Twitter.

- I øjeblikket er vores demokrati under et hidtil uset angreb, som vi ikke har oplevet i nyere tid, lød det videre fra Joe Biden, der talte fra hjembyen Wilmington i delstaten Delaware.

Kayleigh McEnany, pressechef i Det Hvide Hus, skriver på Twitter, at Nationalgarden - efter præsident Donald Trumps befaling - er bedt om at hjælpe.

En talsmand for Pentagon oplyser, at hele Nationalgarden på 1100 mand i Washington D.C. er blevet bedt om at træde til.

Ifølge CNN er flere politibetjente kommet til skade, mens mindst en betjent er sendt på hospitalet under urolighederne.

Washington D.C.'s borgmester har beordret et udgangsforbud i byen fra onsdag midnat dansk tid til klokken 12.00 torsdag dansk tid.

/ritzau/