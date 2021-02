Trump til partifæller: Drop levebrødspolitikeren McConnell

Ekspræsidenten siger, at det republikanske parti er fortabt, hvis ikke det udskifter lederen i Senatet.

USA's tidligere præsident Donald Trump langer tirsdag aften dansk tid hårdt ud efter Det Republikanske Parti og dets lederskab.

I en udtalelse siger Trump blandt andet, at partiet aldrig vil blive respekteret igen, så længe folk som den republikanske mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell, er ved roret.

- Mitch er en mut, gnaven og usmilende gammel levebrødspolitiker. Hvis de republikanske senatorer holder fast i støtten til ham, så vinder de aldrig igen, siger Trump.

Udtalelsen kommer i kølvandet på en nyligt afsluttet rigsretssag. Trump blev frikendt i Senatet for at have opildnet til optøjerne ved Kongressen 6. januar.

57 medlemmer af Senatet stemte for at kende ham skyldig, mens 43 stemte imod.

Umiddelbart efter afgørelsen sagde Mitch McConnell, at Trump trods frikendelsen var "praktisk og moralsk ansvarlig" for det dødelige stormløb mod Kongressen.

- De mennesker, der stormede denne bygning, var overbevist om, at de handlede ud fra deres præsidents ønsker og instrukser, sagde McConnell blandt andet.

Den republikanske mindretalsleder stemte selv for at frikende Trump.

Trump truer i udtalelsen tirsdag også med, at han ved primærvalgene i 2022 kun vil støtte republikanske kandidater, hvis de støtter Trumps bevægelse "Make America Great Again".

/ritzau/Reuters