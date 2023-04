Trump-tilhængere buher ad Mike Pence under våbenlobbys årsmøde

Tidligere vicepræsident i USA Mike Pence blev buhet ad, da han fredag skulle tale på den magtfulde amerikanske våbenlobby National Rifle Associations (NRA) årsmøde, der bliver afholdt i Indianapolis i Indiana i weekenden.

Buhråbene faldt, til trods for at Pence forsøger at fremstille sig selv som en endnu mere passioneret forsvarer af våbenrettigheder end sin tidligere chef Donald Trump.

Tidligere fredag erklærede Trump over for de fremmødte våbenentusiaster i Indianapolis, at han ser sig selv som en "frygtløs forkæmper" for amerikanernes ret til at bære våben.

Den tidligere præsident betragtes som den førende kandidat i kampen om at vinde den republikanske nominering til præsidentvalget i USA næste år.

Pence har endnu ikke meddelt, om han stiller op, men har sagt, at han nærmer sig en endelig beslutning.

Der blev fredag buhet ad Pence, da han trådte ind i det enorme konferencelokale i Indianapolis. Efterhånden som Pence nærmede sig scenen for at holde sin tale, ebbede råbene langsomt ud.

Men den åbenlyse modstand demonstrerer den hårde kamp, han står over for, hvis han beslutter sig for at stille op.

Mange Trump-tilhængere har set sig sure på Pence, efter at han nægtede at støtte Trumps falske påstande om udbredt svindel i forbindelse med præsidentvalget i 2020, som Trump tabte til demokraten Joe Biden.

- Jeg elsker også jer, sagde Mike Pence i sjov til de hundredvis af fremmødte, hvoraf mange var iført Trump-T-shirts og røde baseballkasketter.

I sin tale opfordrede Pence til at indsætte bevæbnede betjente på alle skoler, ligesom han opfordrede til hurtigere henrettelser af gerningsmænd.

- Jeg mener, at tiden er inde til at indføre en føderal dødsstrafvedtægt med en fremskyndet ankeproces, så de, der deltager i masseskyderier, bliver henrettet inden for måneder og ikke år, sagde Pence.

Mike Pence, der er tidligere guvernør i Indiana, modtog flere klapsalver undervejs. De blev dog igen erstattet af buhråb i slutningen af talen.

/ritzau/Reuters