Trump tiltales for 13 forhold i sag om valgsvindel

Anklagere i Georgia tiltaler tidligere præsident Donald Trump for 13 forhold i forbindelse med en sag om forsøg på manipulation af resultatet af præsidentvalget, som blev afholdt i november 2020.

Det viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Sagen er blevet efterforsket gennem to år.

Reuters skrev tidligere, at Trump var tiltalt for 11 lovbrud, hvilket siden er ændret til, at der er tale om 13 forhold.

Den tidligere præsident er ikke den eneste, der er tiltalt i sagen. Yderligere 18 personer er tiltalt - herunder Trumps advokat Rudy Giuliani, skriver Reuters.

Trump tabte valget i Georgia til senere præsident Joe Biden.

Men det er siden kommet frem, at han 2. januar 2021 forsøgte at overtale delstatens indenrigsminister, Brad Raffensperger, til at "finde 10.400 stemmer", så Trump ville fremstå som vinder.

Det afviste den republikanske indenrigsminister dog at gøre.

Det er en storjury ved en domstol i Fulton County i Georgia, som har indleveret anklageskriftet mod Trump og hans formodede medsammensvorne.

Det er fjerde gang, at der rejses tiltale mod Donald Trump.

