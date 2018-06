Trump: Forhandlinger med Kim var ærlige og direkte

USA's præsident: Mine forhandlinger med "formand Kim" var "ærlige, direkte og produktive".

USA's præsident, Donald Trump, siger ved en pressekonference efter et topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore, at de intense drøftelser repræsenterer håb og vision om en strålende fremtid for den nordkoreanske befolkning.

Trump har lært den nordkoreanske leder godt at kende, siger han.

Trump kalder forhandlingerne med "formand Kim" for "ærlige, direkte og produktive".

- Vi drømmer om en fremtid, hvor alle koreanere kan leve side om side i fred og harmoni. USA er parat til at begynde en ny historie med Nordkorea, siger den amerikanske præsident.

Trump roser Kim trods Nordkoreas brutale historie.

Han siger, at den unge amerikanske universitetsstuderende Otto Warmbier ikke døde forgæves, da hans død medvirkede til at få forhandlingerne mellem de to lande på plads.

Den 22-årige Otto Warmbier blev hjerneskadet, da han sad fængslet i Nordkorea. Hans forældre har lagt sag an mod de nordkoreanske myndigheder.

- Kim Jong-un har taget imod en invitation om at besøge Det Hvide Hus på et tidspunkt i fremtiden, siger Trump.

Han fortæller også, at Kim Jong-un er gået ind på at ødelægge "et større anlæg for missilprøveaffyringer".

Trump siger, at menneskerettighedskrænkelserne i Nordkorea blev drøftet på topmødet. Til spørgsmål fra journalister om, hvad Kim-Jong-un vil gøre, forsikrer Trump, at nordkoreanerne vil handle for at forbedre situationen.

Trump gør det samtidig klart, at USA vil indstille de tilbagevendende fælles militære øvelser med Sydkorea, og at de amerikanske soldater på den koreanske halvø på sigt skal trækkes hjem.

- Jeg vil have vores soldater trukket ud, men ikke nu, siger Trump.

USA's leder siger selve nedrustningsprocessen per definition tager lang tid.

Samtidig siger han, at økonomiske sanktioner mod Nordkorea vil fortsætte en periode, men at de bliver ophævet, når det står klart, at indgåede aftaler vil blive overholdt.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Trump har hjulpet de omkring 100.000 nordkoreanere, som er indsat i fangelejre, og som aldrig ville kunne følge tirsdagens pressekonference, svarer den amerikanske leder:

- Jeg mener, at vi hjælper dem, fordi en udvikling er sat i gang, som vil forbedre menneskerettighedssituationen.

