Trump tordner mod Iran: I skal aldrig true USA igen

USA's præsident, Donald Trump, går på Twitter i åben krig mod Irans præsident, Hassan Rouhani.

- Du skal aldrig nogensinde true USA igen. Ellers kommer det til at få konsekvenser, som sjældent er set værre gennem historien.

Sådan lyder ordene, som Donald Trump tidligt mandag morgen med blokbogstaver har tweetet henvendt til Irans præsident, Hassan Rouhani.

- Vi er ikke længere et land, der accepterer dine vanvittige ord om vold og død. Vær på vagt, fortsætter den amerikanske præsident på Twitter.

Udmeldingen fra Trump kommer, efter at Rouhani i en tv-transmitteret tale søndag truede med at forhindre skibe med olie i at passere Hormuzstrædet samt med "alle kriges moder".

- Fred med Iran er al freds moder. En krig med Iran vil være alle kriges moder, lød det fra præsident Rouhani.

/ritzau/