Trump trækker på skuldrene af mulige anklager ved vælgermøde

Den tidligere republikanske præsident i USA Donald Trump brugte sit første vælgermøde forud for den kommende valgkamp i 2024 til blandt andet at trække på skuldrene af de mulige anklager, der hænger over hovedet på ham.

- Distriktsadvokaten i New York har under varsel og ledelse fra "uretfærdighedsministeriet" i Washington D.C. efterforsket mig for noget, der ikke var en kriminel handling, ikke var en forseelse, ikke var en sag, sagde Trump til de fremmødte vælgere i Waco i delstaten Texas.

Den tidligere præsident ankom til vælgermødet, der blev afholdt på en flyveplads, i et fly.

Trump genoptager traditionen med de velkendte vælgermøder, som hans tilhængere kender fra valgkampene i 2016 og 2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

Denne gang hænger der dog en række sager over den 76-årige republikaner. Blandt andet bliver han af distriktsadvokaten i New York undersøgt for angiveligt at skulle have betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels for at tie stille om en affære mellem de to.

En anden efterforskning undersøger hans forsøg på at omgøre valgresultatet ved valget i 2020 samt hans rolle i et dødeligt stormløb mod den amerikanske kongresbygning i 2021. En tredje undersøger hans håndtering af klassificerede dokumenter, der er blevet fundet i hans hjem Mar-a-Lago i Florida.

På vælgermødet forholdt Trump sig til den sag, der handler om Daniels og insinuerede, at han aldrig har haft et forhold til hende.

- Det ville ikke være hende. Der er ingen. Vi har en storslået førstedame, sagde han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Donald Trump har tidligere oplyst, at han forventede, at han ville blive anholdt i sidste uge. Det skete dog aldrig. I den forbindelse advarede han om, at det kunne føre til "potentiel død og ødelæggelse", angiveligt fra vrede tilhængere.

Ifølge flere medier kan det dog skyldes, at distriktsanklageren på Manhattan, Alvin Bragg, først vil annoncere de potentielle anklagepunkter i sagen i næste uge, hvor Trump så skal stilles for en dommer.

Trump kan blive den første tidligere eller siddende præsident, der kan blive anklaget for en forbrydelse.

/ritzau/AFP