Trump tror på færre coronadøde end beregnet i USA

To ministerier advarer om stigende dødstal, hvis man lemper for tidligt på de tiltag, der skal bremse corona.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, tror på, at færre end 100.000 mennesker kommer til at dø i USA som følge af coronaudbruddet.

Det siger han på sin daglige pressekonference fredag.

Foreløbig er over 18.000 mennesker døde i USA efter at være blevet smittet med coronavirus.

Men Trump ser tegn på, at kurven er ved at flade ud som resultat af, at folk bliver hjemme og holder afstand til hinanden, hvis de går ud.

Også Deborah Birx, der er koordinator for Det Hvide Hus' corona-indsats, mener, at USA's smittekurve er begyndt at flade ud på samme måde, som det er sket i Italien.

- Det giver os stort håb, siger hun.

Trump siger også, at han får færre opkald fra guvernører, der beder om at få tilsendt udstyr og anden form for akut hjælp.

- Vi klarer det godt på alle måder. Vi klarer det godt med respiratorer, vi klarer det godt med beskyttelsesudstyr, og vi har flere sendinger på vej med fly, siger han.

Mens Trump og hans team ser en positiv udvikling, lyder der advarsler fra flere sider mod at slække på opfordringen om at blive hjemme.

Hvis de restriktioner ophæves efter kun en måned, kan det føre til en stigning i antallet af smittetilfælde i løbet af sommeren.

Det viser prognoser fra det amerikanske sundhedsministerium og ministeriet for indenlandsk sikkerhed ifølge avisen New York Times.

Ifølge de prognoser kan det resultere i et dødstal på omkring 200.000 i USA, hvis man ophæver den opfordring til at blive hjemme, der gælder i 30 dage, skriver New York Times.

På fredagens pressemøde betegner Trump beslutningen om, hvornår den amerikanske økonomi skal genåbne, som den vanskeligste beslutning han nogensinde har skullet tage.

- Jeg bliver nødt til at tage en beslutning, og jeg håber ved gud, at det er den rigtige beslutning. Men jeg vil sige, at det uden tvivl er den største beslutning, jeg nogensinde har skullet tage, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trump, der stiller op til genvalg i november, er ivrig efter at få virksomhederne genåbnet og få økonomien i gang igen.

Men også fra Verdenssundhedsorganisationen WHO lyder der om, at det kan bringe flere liv i fare, hvis samfundet åbner op før tid.

Chefen for WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagde på en pressekonference tidligere fredag, at WHO gerne ser en lempelse af de tiltag, der verden rundt er sat i værk for at bremse smittespredningen.

Men han advarer om, at "en ophævelse af restriktionerne kan føre til en dødelig genopblussen" af virusset.

/ritzau/Reuters