Trump tror på sejr: Utrolige valgmøder sikrer mange stemmer

Præsident Trump erklærer sig på valgdagen tilfreds med sin valgkamp, som har været "et fantastisk forløb".

USA's præsident, Donald Trump, har god tro på, at han vinder præsidentvalget.

Det siger han på valgdagen i et telefoninterview på den amerikanske tv-station Fox News.

Han fremhæver blandt andet sine vælgermøder som succesrige, fordi der har været mange fremmødte som publikum.

- Det har været utroligt. Jeg tror, det fører til mange stemmer, siger Donald Trump til Fox News.

Ifølge Trump ser det eksempelvis godt ud i den vigtige svingstat Florida, hvor valgstederne åbnede klokken 13 dansk tid. Trump mener, at han i Florida har godt greb om de sorte og latinamerikanske vælgere.

Florida har demografisk set flere latinovælgere end USA som helhed. Og de er derfor vigtige at have på sin side i delstaten.

I interviewet erklærer præsidenten sig også tilfreds med sin valgkamp.

- Det har været et fantastisk forløb og tre gode uger. Utrolige tre uger, siger han og peger på den anden præsidentdebat som en, der var til hans fordel.

- Den anden debat var rigtig god. Det var noget, der udartede sig virkelig godt, siger Trump.

Den amerikanske præsident benyttede også lejligheden til at kritisere sin modstander, Demokraternes Joe Biden, de "partiske" medier og den "ekstreme" venstrefløj.

I interviewet nedtonede Trump også påstande om, at han har planer om at erklære sig som vinder tirsdag aften lokal tid, før der er nok stemmer til reelt at udpege en vinder.

- Jeg tror, at vi ender med sejren, men først når der er sejr.

- Der er ingen grund til at spille spil, siger Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den endelige optælling af stemmer ventes ved dette valg at tage længere tid end ved tidligere valg - blandt andet fordi coronasituationen har fået usædvanligt mange vælgere til at stemme på forhånd.

Det er forskelligt fra stat til stat, hvornår brev- og forhåndsstemmer tælles op. Før selve valgdagen havde knap 100 millioner amerikanere stemt.

/ritzau/