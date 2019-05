Trump truer Kina med langt værre handelsaftale ved genvalg

Det vil være bedst for Kina at indgå en handelsaftale nu frem for at vente til 2020, advarer USA's præsident.

Hvis Kinas taktik i samtalerne med USA om en handelsaftale går ud på at trække forhandlingerne i langdrag, så forsøger USA's præsident, Donald Trump, at få kineserne på andre tanker.

Trump skriver i et tweet lørdag, at Kina bør indgå en aftale nu.

Ellers risikerer landet en langt dårligere aftale efter 2020, såfremt Trump bliver genvalgt.

- Jeg tror, at Kina føler, at de har fået så mange tæsk i de seneste forhandlinger, at de ligeså godt kan vente til det næste valg i 2020 og se, om de kan være heldige med, at en demokrat vinder, skriver Trump.

Han tilføjer, at skulle det ske, så vil Kina "fortsætte med at flå USA for 500 milliarder dollar om året".

Det fremgår ikke, hvad det er for et tal, Trump henviser til. Men muligvis er det USA's handelsunderskud over for Kina. I 2018 havde USA et minus på varehandlen med Kina på cirka 420 milliarder dollar.

- Det eneste problem er, at de ved, at jeg vinder (bedste økonomi og beskæftigelsestal i USA's historie og meget mere), og aftalen vil blive langt værre for dem, hvis den skal forhandles i min anden periode. Det ville være klogt af dem at agere nu, men jeg elsker at inddrive store toldsatser, fortsætter Trump.

Torsdag og fredag endte en ny runde i forhandlingerne uden konkrete resultater ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump kaldte samtalerne for "udbytterige", men alligevel satte USA fredag toldsatsen op for kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar.

Desuden gav Trump ligeledes fredag ordre om, at han vil have told på næsten alle resterende varer, som USA importerer fra Kina.

Kinas chefforhandler, vicepremierminister Liu He, oplyste fredag inden sin hjemrejse fra Washington D.C., at parterne er enige om at mødes igen i Beijing. Datoen kendes endnu ikke.

