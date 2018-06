Trump truer Kina med nye toldsatser for 200 milliarder

Det nyeste skridt skyldes ifølge Donald Trump "uacceptabel" adfærd fra kinesisk side.

USA's præsident, Donald Trump, truer med at hæve tolden på en lang række kinesiske varer med yderligere ti procent.

Præsidenten siger, at han har anmodet landets handelsministerium om at finde de kinesiske produkter, der er bedst egnet til de nye toldsatser, for i alt 200 milliarder dollar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis Kina fortsat nægter at ændrer dets praksis og insisterer på at vedtage yderligere toldsatser, som det for nylig er blevet oplyst, så vil disse nye toldsatser blive en realitet, så snart den lovmæssige del af processen er i orden, lyder det fra præsidenten.

Det nyeste skridt skyldes ifølge Trump "uacceptabel" adfærd fra kinesisk side, efter landet fredag besluttede at føje 659 amerikanske varer til listen over produkter, der fra 6. juli vil blive pålagt ekstra told ved ankomsten til Kina.

De kinesiske toldsatser kommer som svar på, at USA kort forinden besluttede at indføre en 25 procents told på varer fra Kina til en værdi af 50 milliarder dollar.

USA og Kina er verdens to største økonomier, og landenes udveksling af nye toldsatser frygtes at være et skridt nærmere en reel handelskrig.

Donald Trump har tidligere advaret kineserne mod at svare igen.

Omvendt beskylder kineserne USA for at løbe fra løfter, der er blevet givet under tidligere forhandlinger.

- Den amerikanske beslutning har overtrådt Verdenshandelsorganisationens regler og er i modstrid med den forståelse, som Kina og USA har opnået i tidligere forhandlinger om handel, skrev det kinesiske nyhedsbureau Xinhua i sidste uge.

/ritzau/