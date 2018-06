Trump truer med 20 procent told på biler fra EU

Toldtrussel fra Trump knyttes til undersøgelse af, om bilimport udgør en national sikkerhedstrussel for USA.

Præsident Donald Trump truer med at indføre en told på 20 procent på biler fra EU-lande.

- På baggrund af toldafgifter og handelsbarrierer, som længe har været pålagt amerikanske produkter af EU ... Hvis disse toldafgifter og handelsbarrierer ikke snart fjernes, så vil vi indføre en told på 20 procent på alle deres biler, som kommer til USA. Producer dem her, skriver Trump på Twitter.

Truslen kommer, en måned efter at Trump-administrationen indledte en undersøgelse af, hvorvidt bilimport udgør en national sikkerhedstrussel for USA.

Det var efter opfordring fra Trump, at det amerikanske handelsministerium iværksatte en såkaldt sektion 232-undersøgelse af den amerikanske bilimport.

- Handelsministeriet vil gennemføre en grundig, fair og gennemsigtig undersøgelse af, om importen svækker vores nationale økonomi, og om den forringer den nationale sikkerhed, sagde handelsminister Wilbur Ross sidst i maj.

"Kerneindustrier som biler og autodele er afgørende for vores styrke som nation", lød det fra den amerikanske præsident.

Hvis ministeriet konkluderer, at importen af europæiske biler udgør en risiko, så kan det give Trump et juridisk grundlag for at indføre afgifter på bilimport.

/ritzau/Reuters