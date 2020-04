Trump truer med at suspendere Kongressen for at sikre nomineringer

Præsidenten er villig til at gå langt for at udpege embedsmænd, hvis nomineringer kræver Senatets godkendelse.

USA's præsident, Donald Trump, truer med at suspendere Kongressen for at tvinge nomineringer af højtstående embedsmænd igennem.

Natten til torsdag dansk tid siger Trump således, at han er villig til at suspendere USA's Kongres, sådan at han får mulighed for at udpege embedsmænd, hvis nomineringer der ifølge Trump bliver blokeret af demokrater i Senatet.

- Jeg vil udøve min forfatningsmæssige autoritet til at suspendere begge kamre i Kongressen, siger Trump til journalister i Det Hvide Hus med henvisning til Senatet og Repræsentanternes Hus.

- Jeg vil dog nødigt bruge denne magt, tilføjer han.

- Vi vil højst sandsynligt blive udfordret ved domstolene. Så må vi se, hvem der vinder.

Trump beskylder Demokraterne i det republikanskkontrolleret Senat for at forhale nomineringerne af flere højtstående administrationsembedsmænd, hvis udnævnelser kræver høringer og godkendelse i Senatet.

Den amerikanske forfatning giver præsidenten mulighed for at gennemføre "pauseudnævnelser", når Kongressen ikke er samlet.

Tidligere har præsidenter benyttet sig af denne mulighed. Trump siger, at han muligvis vil gøre det samme, således at han får mulig for at besætte ledige stillinger.

Selv om hverken Repræsentanternes Hus eller Senatet har mødtes under coronaviruspandemien, er ingen af kamrene officielt blevet sat på pause.

Hidtil har de holdt det, der kendes som "pro forma-sessioner".

Begge kamre ventes at samles igen den 4. maj.

- Senatet bør enten udføre sin pligt og stemme om mine nominerede eller formelt suspendere sig, så jeg kan gennemføre pauseudnævnelser, siger Trump.

Ifølge præsidenten er nogle af de ledige stillinger, der skal besættes, afgørende i kampen mod coronavirusset, der har efterladt flere end 27.000 mennesker døde i USA.

/ritzau/AFP