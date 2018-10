Trump truer med at trække støtte til Honduras over migranter

En gruppe, der selv estimerer at være på 1600 til 2000, vandrer i disse dage fra Honduras med kurs mod USA.

USA's præsident, Donald Trump, vil trække al støtte til Honduras, hvis ikke landet forhindrer, at en gruppe, der har sat sig i bevægelse med kurs mod USA, stoppes.

Det skriver Trump i et opslag på Twitter.

Gruppen anslår ifølge nyhedsbureauet AP selv, at der 1600 til 2000 mennesker. I første omgang har de mange hundrede mennesker krydset grænsen til Guatemala.

På sin vej forcerede gruppen to forsøg fra myndighederne på at stoppe dem.

Menneskemængden flygter ifølge AP, der har en journalist, som følger gruppen, fra Honduras på grund af fattigdom og de voldelige tilstande i landet.

Gruppen slog sig ned for natten i en by i Guatamala, der hedder Esquipulas, skriver AP.

For at komme nord på til USA, skal gruppen krydse Mexico. Her har myndighederne ifølge AP oplyst gruppen, at alles sag vil blive behandlet enkeltvis.

De personer, som opfylder de mexicanske krav, vil blive lukket ind i Mexico.

Der er dog intet, der tyder på, at Donald Trump har tænkt sig at lukke gruppen ind frivilligt.

I sit opslag på Twitter tirsdag skriver præsidenten:

- USA har på det stærkeste informeret præsidenten i Honduras om, at hvis den store karavane af mennesker med kurs mod USA ikke bliver stoppet og bragt tilbage til Honduras, vil der ikke blive givet flere penge eller mere nødhjælp til Honduras. Med omgående virkning.

/ritzau/