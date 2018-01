Trump truer palæstinensere med at stoppe pengestrøm

Den amerikanske præsident ser ingen grund til at fortsætte støtte, hvis palæstinenserne ikke vil forhandle.

USA's præsident, Donald Trump, truer med at stoppe den økonomiske støtte til palæstinenserne.

Samtidig erkender han, at fredsprocessen i Mellemøsten er gået i hårdknude.

- Vi betaler palæstinenserne hundredvis af millioner af dollar om året og får ingen anerkendelse eller respekt, skriver Donald Trump på Twitter tirsdag.

- De vil ikke en gang forhandle om en fredsaftale med Israel, der skulle have været indgået for længst.

- Når palæstinenserne ikke længere vil forhandle om fred, hvorfor skulle vi så fortsætte med disse massive investeringer til dem, tilføjer præsidenten.

Donald Trump og resten af hans administration fik store dele af det internationale samfund på nakken, da han sent sidste år annoncerede, at USA vil anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Samtidig sagde han, at USA vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til netop Jerusalem.

Den palæstinensiske leder Mahmoud Abbas sagde i den forbindelse, at Donald Trump havde mistet sine beføjelser som mægler i fredsforhandlingerne.

120 lande trodsede et par uger senere USA ved at underskrive en FN-resolution, der krævede, at USA skulle ændre beslutningen om Jerusalems status.

- Resolutionen har ikke været afhjulpet situationen, sagde USA's FN-ambassadør, Nikki Haley på et møde i FN's Sikkerhedsråd tirsdag.

Hun opfordrede samtidig palæstinenserne til at komme tilbage til forhandlingsbordet.

- Vi vil stadig gerne have en fredsproces. Intet er forandret. Palæstinenserne må nu vise, at de vil tilbage til bordet, sagde Nikki Haley på mødet ifølge nyhedsbureauet AP.

Donald Trump har længe sagt, at han vil stå i spidsen for en fredsaftale i Mellemøsten.

Præsidenten har udpeget svigersønnen Jared Kushner til at stå i spidsen for processen.

/ritzau/