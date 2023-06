Trump-udfordrer kræver fortsat opbakning til Ukraine

Hvis det står til Nikki Haley, skal opbakningen til Ukraine fortsætte ufortrødent.

Sådan lød det fra Haley, som forsøger at blive Republikanernes præsidentkandidat, søndag amerikansk tid under en såkaldt town hall med mediet CNN.

- Dette er større end Ukraine. Dette er en krig om frihed, som vi skal vinde, sagde hun.

Town hall er et engelsk begreb for et interview, hvor der også bliver taget imod spørgsmål fra de fremmødte.

Den tidligere FN-ambassadør under Donald Trump ses som en usandsynlig udfordrer til den tidligere præsident, der er favorit til at blive Republikanernes bud på et alternativ til Demokraterne.

Præsident Joe Biden har meddelt, at han genopstiller.

Den republikanske Florida-guvernør Ron DeSantis ses som den stærkeste modkandidat til Donald Trump.

Men både Trump og DeSantis har ifølge CNN begge været vævende i deres holdning til den fortsatte opbakning til Ukraine.

Usikkerhed var dog søndag ikke at spore hos Nikki Haley, der i modsætning til Donald Trump, som ofte har talt varmt om Vladimir Putin, beskrev den russiske præsident som en tyran.

- At de skal sidde der og sige, at dette bare er en territorial strid, det er bare ikke tilfældet, sagde hun med henvisning til DeSantis, der tidligere har beskrevet krigen således.

Nikki Haley kritiserede desuden Donald Trump for at lykønske Nordkorea med at blive valgt til en del af Verdenssundhedsorganisationens (WHO) bestyrelse.

- Lykønsk vores venner, ikke vores fjender, sagde Nikki Haley, mens hun ifølge CNN i samme omgang kaldte WHO for en farce.

Det var dog ikke kun republikanere, der søndag var i Haleys søgelys.

Joe Biden stod også for skud for ifølge Haley at sætte scenen for Ruslands aggression ved at trække amerikanske tropper ud af Afghanistan.

- Vi har kaos overalt, og intet at det ville være sket, sagde hun ifølge CNN - hvis altså ikke USA på klodset vis at have forladt Afghanistan.

