Trump udnævner loyal støtte til stabschef i Det Hvide Hus

Republikaneren Mark Meadows, der er en nær allieret til USA's præsident, udnævnes til Trumps stabschef.

USA's præsident udnævner kongresmedlemmet Mark Meadows til stabschef i Det Hvide Hus.

Det meddeler Donald Trump på Twitter natten til lørdag dansk tid.

Meadows er et republikansk medlem af Repræsentanternes Hus og en af Trumps mest loyale støtter.

- Jeg har længe kendt og arbejdet sammen med Mark, og forholdet er rigtig godt, skriver Trump.

Meadows meddelte i december, at han ikke planlægger at genopstille til sin plads i Kongressen i sin delstat i North Carolina.

Han overtager posten i Det Hvide Hus fra den fungerende stabschef Mick Mulvaney.

Mulvaney vil i stedet blive USA's særlige udsending til Nordirland.

- Jeg vil takke fungerende stabschef Mick Mulvaney for at have tjent administrationen godt, skriver Trump videre på Twitter.

/ritzau/Reuters