Trump udnævner to nye advokater til rigsret efter uenigheder

Lørdag trak to af Donald Trumps advokater sig efter strid om, hvad fokus i rigsretssag skulle være.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har udnævnt to nye advokater, der skal lede hans rigsretssag i Senatet i næste uge.

Det melder Trumps kontor natten til mandag dansk tid, efter at Trump lørdag pludselig skilte sig af med to af de førende advokater, der arbejdede for ham i sagen.

Årsagen til bruddet mellem Trump og de to tidligere advokater skulle være uenigheder om forsvarsstrategien.

Der var tale om de to advokater Butch Bowers og Deborah Barbier.

De stod i spidsen for Trumps advokathold ved den første rigsretssag sidste år.

Ifølge ABC News vil Trump have fokus på valgsnyd. Advokaterne ville hellere argumentere for, at det er forfatningsstridigt at stille en tidligere præsident, som har forladt embedet, for en rigsret.

De nye advokater til at føre sagen er David Schoen og Bruce L. Castor.

Rigsretssagen mod Donald Trump begynder en dag i næste uge.

Donald Trump er anklaget for kriminelle handlinger, mens hans bestred præsidentposten.

Han anklages for at have svækket USA's og den amerikanske regerings sikkerhed. Det skal være sket ved i en tale at opildne tilhængere til opstand, kort før en del af dem stormede Kongressen og trængte ind i bygningen 6. januar.

/ritzau/Reuters