Trump udskyder forhandlinger om coronahjælp

Forhandlinger om økonomiske hjælpepakker i USA er udskudt i mindst en måned.

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag aflyst planlagte forhandlinger med demokratiske medlemmer af Kongressen om hjælpepakker i forbindelse med coronavirus.

Forhandlingerne er aflyst til efter præsidentvalget den 3. november.

- Forhandlingerne er indstillet frem til valget, skriver Trump i en serie af tweets.

Præsidenten lover dog en økonomisk stimuleringspakke efter valget.

- Umiddelbart efter jeg har vundet valget, skriver Trump.

Trump siger, at han har givet senatsleder Mitch McConnell besked om, at han skal stande den igangværende forhandlingsproces om en ny økonomisk hjælpepakke.

De amerikanske aktiemarkeder reagerede med det samme på præsidentens udmelding, der fik aktiekurserne til at falde.

Trump har sagt til sine forhandlere, at de skal stoppe med at diskutere, hvordan finansielle hjælpepakker kan skrues sammen med Demokraterne.

- Jeg har instrueret mine repræsentanter om at stoppe med at forhandle indtil efter valget, hvor jeg umiddelbart efter jeg har vundet, vil komme med en stor hjælpepakke, der har fokus på den hårdtarbejdende amerikaner og de mindre erhvervsdrivende og selskaber, skriver Trump i et tweet tirsdag.

