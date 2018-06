Trump giver efter for pres i krise om adskilte migrantfamilier

- Vi ønsker at holde familier sammen, sagde Trump ved underskrivelsesceremonien i Det Hvide Hus.

Præsident Donald Trump underskrev onsdag et direktiv, som skal forhindre, at migrantfamilier bliver adskilt ved den amerikansk-mexicanske grænse.

- Vi underskriver et direktiv, som jeg anser for at være meget vigtigt, mens vi på samme tid er sikre på, at vi har en meget stærk grænse, siger Trump.

Præsidentens ændrede kurs kommer efter et intenst pres fra hele det politiske spektrum i USA og megen kritik fra udenlandske regeringer.

- Vi ønsker at holde familier sammen, sagde Trump, som forud for underskrivelsesceremonien i Det Hvide Hus havde ført intense drøftelser med sin indenrigsminister, Kirstjen Nielsen, og en række rådgivere og embedsmænd i hans administration om den politiske krise.

Kilder i Trump-administrationen siger til Reuters, at Trumps ordre vil betyde, at tilbageholdte familier, som krydser grænsen illegalt, vil blive tilbageholdt sammen. Desuden vil den give forældre med børn ret til at få deres sag behandlet først.

Præsidenten har tidligere givet Demokraterne skylden for familieadskillelserne ved grænsen, som Trump er blevet voldsomt kritiseret i og uden for USA i de seneste dage.

Luftfartsselskabet American Air har i en henvendelse til den føderale regering bedt om, at børn, som er adskilt fra deres forældre, ikke bliver sat på selskabets fly. Det skriver Reuters.

/ritzau/Reuters