Trump udvider undersøgelse af FBI for ageren under valgkamp

Intern vagthund i justitsministeriet skal undersøge både justitsministeriets og FBI's ageren under USA-valg.

Efter et møde med FBI's direktør, Christopher Wray, og vicejustitsminister Rod Rosenstein har USA's præsident besluttet at se nærmere på FBI's og justitsministeriets handlinger relateret til præsidentens valgkampagne.

Det meddeler Det Hvide Hus.

- På baggrund af et møde med præsidenten har justitsministeriet bedt tilsynsmyndigheden (Inspector General, red.) om at udvide den aktuelle undersøgelse til at omfatte enhver uregelmæssighed relateret til FBI's og justitsministeriets taktik under Trumps valgkampagne, skriver Det Hvide Hus.

Mandag var Wray og Rosenstein på besøg hos Trump.

Donald Trumps stabschef, John Kelly, vil aftale møder med FBI, justitsministeriet, efterretningsfolk og ledende kongresmedlemmer for at gennemgå klassificeret information omhandlende FBI's ageren under præsidentvalgkampen i 2016.

/ritzau/