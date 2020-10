Trump undgår at svare på spørgsmål om omstridt bevægelse

Donald Trump siger til tv-vært, at han ikke kender bevægelsen QAnon og beder hende spørge om Antifa i stedet.

Præsident Donald Trump og NBC-værten Savannah Guthrie kom på kollisionskurs, da Guthrie stillede spørgsmål om hvidt overherredømme under et arrangement i Miami i delstaten Florida natten til fredag dansk tid.

- Jeg fordømte hvidt overherredømme i årevis, siger Trump på scenen uden for Pérez Art Museum.

Her er NBC vært for et arrangement, hvor også publikum kan stille spørgsmål til præsidenten.

På trods af at Savannah Guthrie giver Trump flere muligheder for direkte at fordømme hvidt overherredømme, undgår han det.

Det samme sker, da Savannah Guthrie spørger, om præsidenten vil tage afstand til konspirationsbevægelsen QAnon.

I stedet svarer Trump, at han ikke ved noget om QAnon, ud over at den er imod pædofili, hvilket præsidenten siger, at han også er.

Da Guthrie bliver ved med at spørge til QAnon, der af USA's forbundspoliti, FBI, er vurderet til at være en potentiel indenlandsk terrortrussel, spørger Trump, hvorfor hun ikke i stedet spørger om Antifa.

QAnons tilhængere mener blandt andet, at Trump modarbejdes af en global elite, der driver en pædofiliring.

Antifa er en løst organiseret antifascistisk bevægelse, som ofte er stødt sammen med Trump-tilhængere

Begivenheden i Miami finder sted, samme aften som Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, deltager i et lignende arrangement i Philadelphia i delstaten Pennsylvania.

/ritzau/