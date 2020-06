Trump: USA er gennem det værste af coronaudbruddet

Trump lover, at amerikansk økonomi vil lette "som et rumskib" efter fredagens positive jobrapport.

USA er gennem det værste af coronapandemien, siger præsident Donald Trump.

- Vi tog hver eneste beslutning korrekt, siger Trump om sin håndtering af coronaudbruddet.

- Vi havde den bedste økonomi i verdenshistorien. Og den styrke lod os komme igennem denne forfærdelige pandemi, stort set igennem, tilføjer han.

Præsidenten havde fredag indkaldt til et pressemøde med kort varsel for at tale om de seneste jobtal, der har overrasket positivt.

Han opfordrer samtidig USA's mest folkerige og økonomisk vigtigste stat, Californien, til at genåbne efter den nedlukning, der er indført for at begrænse coronasmitte.

Og han roser samtidig Florida for at have genåbnet.

- Vi åbner op med et brag, siger han.

Trump tilføjer, at han mener, at tiden er inde for hele nationen til at genopbygge landet efter coronanedlukningen. Også landets skoler skal genåbne.

Præsidenten sammenligner coronaudbruddet med en orkan, der rammer hårdt, men hurtigt er overstået.

Andre - herunder flere guvernører i de hårdt ramte delstater - har manet til forsigtighed og advaret om, at der kan komme en ny smittebølge, hvis man åbner for hurtigt.

Trump, der håber at blive genvalgt ved præsidentvalget om fem måneder, har fået massiv kritik for sin indsats under coronaudbruddet.

Han havde håbet at kunne gå til valg med en solid økonomisk situation i ryggen.

På fredagens pressemøde glæder han sig over det markante fald i ledigheden og lover, at amerikansk økonomi vil lette "som et rumskib", og at USA hurtigt vil komme sig over coronakrisen.

- I dag er formentlig det største comeback i amerikansk historie, og det kommer ikke til at stoppe her, det vil fortsætte, siger præsidenten.

Trump kom også ind på de omfattende demonstrationer, der har præget hele USA i over en uge, efter at den 46-årige sorte mand George Floyd døde under en anholdelse.

Også her har han fået kritik for at ville sætte hårdt mod hårdt, men ikke vise forståelse for årsagen til, at så mange er gået på gaden.

Langt de fleste demonstrationer har været fredelige, men der er også meldinger om vold, hærværk og plyndringer en del steder.

Trump gentager sin opfordring til landets guvernører om at indkalde Nationalgarden.

- Få arbejdet gjort. I sidste ende gør I det meget bedre, ring efter Nationalgarden. Ring til mig, lyder præsidentens opfordring til landets guvernører.

- I skal dominere gaderne. I kan ikke lade det ske, som sker, tilføjer han.

/ritzau/