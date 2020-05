Trump: USA har en vaccine klar inden 2021

Donald Trump er sikker på, at USA har en vaccine mod coronavirus klar inden 2021 og vil åbne skoler igen.

USA har en vaccine mod coronavirusset klar inden udgangen af året.

Det siger præsident Donald Trump natten til mandag dansk tid i et tv-program på Fox News.

- Vi er meget sikre på, at vi har en vaccine klar ved udgangen af i år, siger han.

Donald Trump siger også, at han opfordrer landets delstater til at åbne skoler og universiteter igen i september.

- Jeg vil gerne have dem åbnet igen, siger han.

I sidste uge sagde Anthony Fauci, som er topsundhedsrådgiver for Donald Trump og direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA, at USA kan have en vaccine klar til januar.

/ritzau/AFP