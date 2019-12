Trump: USA har indgået handelsaftale med Kina

I Beijing siger vicefinansminister Liao Min, at USA og Kina er enig om betingelserne for fase-et handelsaftale

Præsident Donald Trump siger, at USA har indgået en handelsaftale med Kina. Han fastslår ifølge Reuters, at nye toldafgifter i december ikke vil blive indført.

I Beijing siger vicefinansminister Liao Min samtidig ved et pressemøde, at USA og Kina er enig om betingelserne for en fase-et handelsaftale.

Aftalen indebærer, at Kina øjeblikkeligt begynder at købe amerikanske landbrugsprodukter.

- Vi er nået til enighed om en stor fase et aftale med Kina. De er gået ind på mange strukturelle ændringer og nye store køb af amerikanske landbrugsprodukter, energi, industriprodukter og meget mere, skriver Trump på Twitter.

- Vi kommer til at indlede forhandlinger omkring en fase-to aftale øjeblikkeligt i stedet for at vente til efter valget i 2020. Det er en utrolig aftale for alle, skriver Trump og afslutter Tweetet med et "Tak".

