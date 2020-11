Trump: Vaccine er snart klar til USA undtagen New York

USA's præsident, Donald Trump, kalder vaccine for "meget sikker" og siger, at den er klar til april.

Præsident Donald Trump forventer, at en vaccine mod coronavirusset vil være tilgængelig for næsten hele den amerikanske befolkning meget snart.

Det siger han i sine første officielle bemærkninger i over en uge på et pressemøde i Det Hvide Hus sent fredag aften dansk tid.

Trump forventer, at en vaccine fra medicinalselskabet Pfizer vil blive hastegodkendt, så den kan være klar til april.

Dog vil vaccinen ikke være klar til en enkelt delstat, nemlig New York, siger den amerikanske præsident.

Han hævder, at den demokratiske guvernør i New York, Andrew Cuomo, ikke vil distribuere en vaccine fra Trump-administrationen.

- Vi kan ikke levere vaccinen til en delstat, som ikke vil give den til sin befolkning øjeblikkeligt, siger Donald Trump på fredagens pressemøde.

- Det er en meget sikker vaccine, tilføjer han.

Trump har ikke holdt et pressemøde, siden at demokraten Joe Biden blev udråbt som vinder af det amerikanske præsidentvalg den 7. november.

Trump har heller ikke offentligt anerkendt sit nederlag til Biden.

/ritzau/Reuters