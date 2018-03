Udskiftning på udenrigsministerposten viser, at Trump vælger ideologi frem for pragmatisme

Med fyringen af Rex Tillerson til fordel for Mike Pompeo får USA’s præsident, Donald Trump, friere tøjler til at forfølge en ideologisk udenrigspolitik

Rygterne om Rex Tillersons detronisering som amerikansk udenrigsminister har floreret så længe, at de fik deres eget navn: Rexit. Og i går skete det ventede endelig, da præsident Donald Trump på Twitter bekræftede, at han erstatter Tillerson med direktøren for efterretningstjenesten CIA, Mike Pompeo. Ifølge nogle amerikanske nyhedsmedier blev den nu forhenværende udenrigsminister oplyst om sin egen fyring på Twitter.