Trump vælger ny strategi - vil have underkendt valg i Michigan

Trump mødes med republikanske ledere i Det Hvide Hus. Kilder siger, at målet er at fratage Biden valgsejren.

Præsident Donald Trump vil senere fredag mødes med republikanske ledere fra delstaten Michigan - tilsyneladende i et nyt forsøg på at få omgjort resultatet af præsidentvalget 3. november.

Nyhedsbureauet Reuters omtaler det som et "desperat" forsøg fra præsidentens side på at fratage demokraten Joe Biden sejren i USA.

Flere amerikanske medier siger, at det ligner en ny strategi fra Trumps side, efter at det er mislykkedes at få domstolene til at erklære valghandlingen ulovlig i nogle af de nøglestater, der har givet Biden sejren.

Tre personer, der er bekendt med strategien, siger til Reuters, at målet er at få det republikansk ledede senat og det ligeledes republikansk ledede repræsentanthus i Michigan til at underkende Bidens valgsejr i delstaten.

Biden vandt Michigan med 157.000 stemmer.

Det er senatslederen i Michigan, Mike Shirkey, og formanden for Repræsentanternes Hus, Lee Chatfield, der besøger Det Hvide Hus fredag eftermiddag lokal tid. Det sker efter invitation fra Trump.

Eksperter siger, at det vil være uden fortilfælde, hvis en præsident på den måde vil forsøge at få omstødt et så sikkert valgresultat som det i Michigan.

- Dette er en fabrikeret krise. Det er en præsident, der misbruger sin enorme magt til at blive i embedet, efter at vælgerne tydeligt har afvist hans genvalg.

Det siger historiker og ekspert i USA's præsidentielle historie Michael Beschloss til avisen New York Times.

Juraprofessor fra Harvard University Laurence Tribe siger til CNN, at lovgiverne fra Michigan risikerer at deltage i et ulovligt møde, hvis de stiller op i Det Hvide Hus fredag.

- Der er ingen tvivl om, at det (mødet red.) er designet til på korrupt vis at fratage folks ret til at stemme, siger hun.

Selv om det skulle lykkes Trump at få erklæret resultatet i Michigan ugyldigt, så er han langt fra i mål for at kunne blive siddende. Han ville behøve, at det samme sker i to eller flere stater, som Biden vandt.

