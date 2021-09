Trump var kommentator til kamp med eksverdensmester

USA's tidligere præsident Donald Trump indtog lørdag en ny rolle, da han var ringside-kommentator ved en kamp i Florida mellem den 58-årige eksverdensmester i sværvægtsboksning Evander Holyfield og brasilianeren Vitor Belfort, der har skabt sig et stort navn som MMA-fighter.

- Jeg elsker store boksere og store kampe. Jeg ser frem til at opleve begge dele denne lørdag aften og dele mine tanker fra ringside. Du ønsker ikke at gå glip af denne specielle begivenhed, udtalte Trump i en pressemeddelelse inden kampen ifølge mediet cnet.com.

Oplevelsen blev dog ganske kortvarig. Holyfield kunne ikke løbe fra sin i boksemæssig forstand høje alder og tabte i første runde på teknisk knockout.

Trump varmede op til aftenens hovedkamp ved flere gange at fremhæve Holyfields evner i ringen, men ekspræsidenten lod selv til at være overrasket over indsatsen.

- Nej, han er ikke den samme. Lige fra starten var det ikke den samme bokser. Det var ikke Evander Holyfield, sagde Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trump fik en stormende velkomst fra tilhængere ved arrangementet i Florida, og fik også sendt er verbalt stød i retning af præsident Joe Biden.

- Det er ligesom med valg. De kan også være manipuleret, sagde Trump med henvisning til tvivlsomme udfald af boksekampe, han før har overværet.

Siden sit valgnederlag til Biden i efteråret 2020 har Trump hævdet, at demokraten udelukkende vandt på grund af svindel.

Trump er godt kendt med boksning, fordi hans hoteller adskillige gange har været vært for store kampe, hvilket Trump er blevet hædret for ved at blive indlemmet i New Jerseys Hall of Fame for boksning.

Holyfields seneste sværvægtskamp var i 2011, da han besejrede danske Brian Nielsen.

Tilbage i 1984 vandt Holyfield guld ved OL. Senere blev han verdensmester i sværvægt, og han huskes især for at have besejret Mike Tyson to gange.

Egentlig skulle den 48-årige Oscar De La Hoya have været i ringen mod Belfort, men den tidligere verdensmester måtte melde afbud som følge af covid-19.

/ritzau/