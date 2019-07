Trump varsler modsvar på fransk skat mod USA's it-giganter

Fransk digital skat er en "tåbelighed", mener Trump, der antyder, at et modsvar kan ramme fransk vin.

USA vil inden længe komme med et modsvar til den franske digitalskat på amerikanske it-giganter som Facebook og Google.

Det skriver den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter.

- Frankrig har lige lagt en digital skat på vores store amerikanske teknologivirksomheder. Hvis nogen skal beskatte dem, skal det være deres hjemland, USA, skriver Trump.

- Vi vil bebude en betydelig gensidig handling mod Macrons tåbelighed inden længe. Jeg har altid sagt, at amerikansk vin er bedre end fransk vin!

Frankrigs parlament vedtog for to uger siden den såkaldte Gafa-skat. Det er en forkortelse for Google, Apple, Facebook og Amazon.

I sidste uge talte Trump med sin franske kollega, Emmanuel Macron, og udtrykte bekymring over den digitale skat.

En talsmand for Det Hvide Hus siger, at USA "er ekstremt skuffet over Frankrigs beslutning om at indføre en skat på digitale ydelser på bekostning af amerikanske virksomheder og arbejdere".

Frankrig er det første land, som har besluttet på egen hånd at indføre en skat rettet mod it-giganterne.

Den nye franske lovgivning har til formål at forhindre, at multinationale selskaber etablerer deres hovedkontorer i EU-lande med lav skat.

På nuværende tidspunkt betaler flere af de store multinationale virksomheder ikke skat i de lande, hvor de har hovedkontor.

For en uge siden var den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), i Paris, hvor han kunne fortælle, at den nye danske regering - modsat den tidligere - også støtter en europæisk digitalskat.

/ritzau/