Trump vender tilbage til sit tidligere online kampvåben

USA's tidligere præsident Donald Trump er for første gang i mere end to et halvt år tilbage på det, der tidligere var kendt som Twitter, nu kaldet X.

Det er sket, efter at han natten til fredag dansk tid overgav sig til myndighederne i fængslet i Fulton County i delstaten Georgia. Her er han anklaget for forsøg på at omstøde valgresultatet fra præsidentvalget i 2020.

Twitter var afgørende for hans politiske opstigen, og han blev berygtet for i sin tid som præsident fra tidlig morgen til sen aften at fyre tekstbeskeder af i et rasende tempo. Det blev hans kampvåben over for både venner og fjender.

Det endte brat efter hans tilhængeres stormen på Kongressen 6. januar 2021.

Nu er han tilbage. Beskeden på X blev sendt fra hans private fly, da han fløj hjem fra Georgia til New Jersey, skriver mediet Politico.

Her gengiver han det forbryderfoto, der blev taget af ham i fængslet i Fulton County og ledsager det med ordene "valgindblanding" og "aldrig overgivelse". Alt skrevet med store bogstaver, som han også tidligere havde for vane.

Sidst Trump var på Twitter var den 8. januar 2021, cirka to måneder efter at det stod klart, at han havde tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden.

- Til alle dem, der har spurgt, så vil jeg ikke møde op ved indsættelsen (af Biden red.) 20. januar, skrev han.

Efter hans tilhængeres angreb på Kongressen 6. januar, hvor Senatet og Repræsentanternes Hus skulle endeligt godkende Biden som valgets vinder, fik Trump forbud mod at bruge Twitter på ubestemt tid.

På det tidspunkt havde han over 86 millioner følgere på Twitter.

Efter milliardæren Elon Musk sidste år købte Twitter, tillod han Trump at vende tilbage til det, som siden blev omdøbt til X.

Trump har iværksat en kampagne for at blive genvalgt som præsident i 2024. Spørgsmålet er, om X indgår i hans planer.

Efter at være kastet af Twitter stiftede han sit eget sociale medie Truth Social, hvor han kun kan mønstre lidt over seks millioner følgere.

Trump valgte onsdag ikke at deltage i en tv-debat blandt de republikanske kandidater, der forsøger at blive partiets nominerede præsidentkandidat.

I stedet lod han sig interviewe af den tidligere vært på Fox News Tucker Carlson. Det hele blev vist på X.

250 millioner brugere har siden været inde og se med - eller i det mindste klikket ind for en kort bemærkning ifølge X.

