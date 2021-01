Trump-venligt socialt netværk er tvunget offline

Det sociale netværk Parler har mistet adgang til sine servere hos Amazon og er derfor offline.

Det konservative sociale netværk Parler er tvunget offline mandag. Det fremgår af tjenester, der følger hjemmesider.

Parler er kommet offline, efter at Amazon advarede selskabet om, at det ville miste adgang til sine servere, som Amazon har kontrol over.

Amazon mener, at Parler ikke har været i stand til at fjerne indhold, der opildner til vold.

Parlers popularitet er steget de seneste uger. Den blev også den mest downloadede app på Apples appstore, efter at Twitter udelukkede USA's præsident, Donald Trump, fra sin tjeneste.

Trump blev udelukket fra Twitter, efter at hans tilhængere onsdag sidste uge stormede Kongressen i USA. Han er siden kritiseret for at have opildnet til uroen.

Beskeder om støtte til angrebet mod Kongressen har floreret på Parler. Der har også været opfordringer til nye demonstrationer på tjenesten.

Det betød fredag, at Google fjernede Parler fra sin appstore. Apple fulgte efter lørdag.

Parler gik offline kort efter midnat søndag lokal tid. Det svarer til klokken 09.00 dansk tid. Når tjenesten er gået offline, viser det, at den ikke har været i stand til at finde en anden partner end Amazon til at holde serverne oppe.

/ritzau/AFP