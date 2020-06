Trump vil alligevel ikke sætte militæret ind mod protester

Donald Trump ser ud til at have ombestemt sig og siger, at brug af militæret ikke bliver nødvendigt.

Der bliver med al sandsynlighed ikke brug for militæret i de uroplagede byer i USA alligevel.

Det siger præsident Donald Trump onsdag aften lokal tid.

- Jeg tror ikke, at vi bliver nødt til at sende militæret ind som svar på protesterne, siger han.

Trump har de seneste dage truet med at sætte militæret ind i de byer, hvor urolighederne er værst.

Imens eftermiddag bliver til aften på tværs af USA onsdag, danner der sig et billede af, at protesterne i høj grad er blevet mere fredelige.

/ritzau/Reuters