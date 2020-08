Trump vil besøge by præget af demonstrationer mod racisme

USA's præsident vil besøge byen Kenosha, hvor han ventes at mødes med ordensmagten efter uro og protester.

USA's præsident, Donald Trump, vil tirsdag besøge byen Kenosha i Wisconsin, hvor den sorte amerikaner Jacob Blake søndag blev skudt i ryggen af en politibetjent.

Det oplyser en embedsmand fra Det Hvide Hus lørdag lokal tid.

Trump selv åbnede tidligere på dagen under et besøg i Texas for muligheden for at besøge byen, hvor der efter episoden med Jacob Blake har været demonstrationer samt uroligheder i protest mod politivold og racisme.

Trump ventes at mødes med betjente i byen samt at besigtige skader efter urolighederne.

Jacob Blake er ifølge embedsmænd lammet fra livet og ned og er fortsat på hospitalet.

En 17-årig er sigtet for at have skudt tre mennesker under urolighederne i Kenosha. To af dem er døde.

ritzau/Reuters