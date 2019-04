Trump vil blokere for skattegranskning med rettens hjælp

Trump mener, at Demokraterne har indledt en politisk krig mod ham ved at kræve indsigt i hans skatteforhold.

USA's præsident, Donald Trump, har anlagt sag for at blokere for, at Demokraterne i Kongressen kan få udleveret hans skattepapirer.

Tidligere på måneden stævnede den demokratiske formand for tilsyns- og reformudvalget i Repræsentanternes Hus, Elijah Cummings, det revisionsfirma, som Trump har benyttet i mange år.

Cummings kræver at få udleveret otte års regnskaber fra Trump og hans Trump Organization.

Fra præsidentens side lyder argumentet, at en udlevering af selvangivelser og regnskaber vil "udstille fortrolige oplysninger" om Trump og hans selskaber.

- Målet er at udstille sagsøgers private finansielle oplysninger for udstillingens skyld, i det håb at der vil komme noget frem, som Demokraterne kan bruge som politisk redskab mod præsident både nu og ved valget i 2020, skriver Trumps advokater i stævningen.

Desuden mener præsidentens team, at Demokraterne "erklærer total politisk krig" ved at kræve skattepapirerne udleveret.

Et andet argument fra Trumps advokater er, at den demokratiske udvalgsformand går ud over sine beføjelser.

Advokaterne skriver, at Kongressen kun kan indlede en efterforskning, hvis det er knyttet til det lovgivende arbejde.

Elijah Cummings betegner Trumps juridiske modangreb som "grundløst".

- Der er simpelthen intet gyldigt juridisk grundlag for at gribe ind over for denne retteligt autoriserede stævning fra Kongressen, siger demokraten i en skriftlig udtalelse.

I USA er der en mangeårig tradition for, at præsidentkandidater lægger deres selvangivelser åbent frem, men det er ikke et lovkrav.

Trump har hele tiden afvist at fremlægge sine skattepapirer og har blandt andet hævdet, at de er for komplicerede til, at andre kan forstå dem.

/ritzau/Reuters