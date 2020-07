Trump vil droppe Hongkongs særlige handelsstatus efter lov

Den omstridte sikkerhedslov, som Kina har indført i Hongkong, får præsident Trump til at indføre sanktioner.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil gøre en ende på Hongkongs særlige handelsstatus.

Det siger præsidenten på et pressemøde sent tirsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trump har underskrevet en lov, der godkender sanktioner mod banker i Hongkong, som har været gældende i årevis.

Meldingen kommer i kølvandet på en omstridt sikkerhedslov, som Kina indførte i begyndelsen af denne måned i Hongkong.

- Hongkong vil nu blive behandlet på samme måde som det kinesiske fastland - ingen særlige privilegier, ingen særlig økonomisk behandling og ingen eksport af særlige teknologier, siger Trump.

- Deres frihed er blevet fjernet, deres rettigheder er blevet fjernet, tilføjer Trump med henvisning til indførelsen af sikkerhedsloven.

Hongkong er ifølge Trump ikke længere i stand til at konkurrere på det frie marked, og en masse mennesker vil forlade bystyret, siger han.

Trump siger videre, at sanktionerne skal ses som en straf mod Kina, hvis handlinger han kalder "undertrykkende" mod Hongkongs borgere, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den nye kinesiske sikkerhedslov for Hongkong forbyder blandt andet oprør eller forsøg på løsrivelse. Det kan give fængsel på op til livstid i Hongkong.

Allerede dagen efter at loven var trådt i kraft, blev de første personer anholdt i Hongkong for at have brudt den.

En række lande, herunder Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Japan, har bedt Kina revurdere loven. Ifølge landene undergraver den byens ret til selvbestemmelse.

/ritzau/