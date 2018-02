Trump vil fjerne våbenfri zoner og bevæbne lærere i USA

Efter skoleskyderi i Florida ønsker USA's præsident, Donald Trump, blandt andet at bevæbne lærere.

USA's præsident, Donald Trump, lægger efter sidste uges voldsomme skoleskyderi i Florida op til et par markante justeringer af våbenlovgivningen. Trumps forslag rummer både stramninger og lempelser.

På et møde onsdag i Det Hvide Hus siger Trump blandt andet, at han ønsker at fjerne våbenfri zoner ved landets skoler. Han siger samtidig, at han støtter en idé om, at lærere med særlig træning kan være bevæbnede.

- Hvis nu der var en lærer, som var vant til at håndtere skydevåben. Så kunne det sætte en stopper for angrebet rigtig hurtigt, siger Trump.

Han anerkender samtidig, at det er et kontroversielt forslag.

Udtalelserne falder under et møde på præsidentkontoret med studerende, lærere og familier fra Marjory Stoneman Douglas High School. De var inviteret til en snak om at styrke sikkerheden på amerikanske skoler.

Det var netop den high school, der ligger i Parkland, Florida, hvor 17 mennesker onsdag i sidste uge mistede livet i et skoleskyderi.

Siden har blandt andre ofrenes venner både på sociale medier og ved demonstrationer opfordret til at stramme USA's liberale våbenlov.

Og på visse punkter har Trump også tænkt sig at stramme reglerne.

Blandt andet understreger han ved onsdagens møde i Det Hvide Hus, at baggrundstjek af folk, der køber våben, skal være bedre.

- Vi kommer til at være hårde i forhold til baggrundstjek. Vi kommer til at have meget fokus på folks mentale tilstand, siger Trump.

Tirsdag sagde Trump også, at han vil tage initiativ til at forbyde særlige anordninger, der forvandler almindelige rifler til automatvåben, der kan affyre hundredvis af patroner i minuttet.

I Florida stemte politikerne i Repræsentanternes Hus tirsdag imod et forslag om et muligt forbud mod salg og besiddelse af visse typer våben.

/ritzau/Reuters