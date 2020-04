Trump vil fylde 75 millioner tønder olie i reservelagrene

Efter et historisk fald i olieprisen vil Trump fylde USA's strategiske reservelagre af råolie, meddeler han.

USA's præsident, Donald Trump, vil fylde de nationale olielagre til kanten.

Præsidenten ønsker at drage fordel af et historisk fald i prisen på amerikansk råolie drevet af coronakrisen og mangel på lagerkapacitet. Samtidig kan et opkøb af olie tage en smule af presset på de nationale producenter.

Det siger han på et pressemøde i Det Hvide Hus natten til tirsdag dansk tid, skriver AFP.

Således vil Trump købe 75 millioner tønder råolie til reserverne.

- Vi fylder de nationale oliereserver. De strategiske reserver, du ved. Og vi overvejer at komme omkring 75 millioner tønder olie i reserverne, siger han ifølge AFP.

Prisen for en tønde amerikansk råolie til levering i maj faldt til minus 37,63 dollar ved lukketid på oliebørsen i New York mandag.

Dermed blev den amerikanske råolie reelt foræret væk, hvilket ifølge erhvervsmediet Finans skyldes, at ingen kan skaffe lagerkapacitet i maj.

Onsdag skifter kontrakterne til levering i juni, og derfor kan priserne ændre sig.

Præsidenten ser da også mandagens fald i priserne som "kortvarigt". Det skriver Reuters.

17. april indeholder USA's de strategiske reservelagre 635 millioner tønder olie. I alt er der plads til 713,5 millioner tønder.

/ritzau/