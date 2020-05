Trump vil gribe ind mod sociale medier efter Twitter-strid

Ifølge en talskvinde for Det Hvide Hus vil Trump underskrive et præsidentielt dekret om sociale medier.

USA's præsident, Donald Trump, vil snart underskrive et præsidentielt dekret om virksomheder, der driver sociale medier.

Det oplyser en talskvinde for Det Hvide Hus i en samtale med journalister på præsidentens fly, Air Force One, onsdag lokal tid ifølge Reuters.

Reuters uddyber ikke umiddelbart, hvad dekretet kommer til at indeholde.

Tirsdag satte det sociale medie Twitter for første gang et faktatjek-mærkat på et Trump-tweet, der blev stemplet som vildledende.

Det fik Trump til at reagere kraftigt på Twitter.

- Republikanere føler, at sociale medieplatforme totalt undertrykker konservative stemmer, skrev han i et opslag.

- Vi vil regulere dem kraftigt eller lukke dem ned, før vi vil lade dette ske, skrev han videre uden at uddybe.

/ritzau/