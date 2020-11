Trump vil have stemmer talt om i svingstaten Wisconsin

Der har været meldinger om uregelmæssigheder i Wisconsin, mener Trump, der vil have omtælling.

Præsident Donald Trump vil omgående kræve en omtælling af stemmerne i svingstaten Wisconsin i USA, hvor der er tæt løb mellem Trump og den demokratiske udfordrer, Joe Biden.

Det oplyser Trumps kampagnechef, Bill Stephien.

- Der har været meldinger om uregelmæssigheder i flere amter i Wisconsin, hvilket rejser alvorlige bekymringer om validiteten af resultaterne, siger Bill Stephien i en udtalelse.

- Præsidenten er vel inden for tærsklen for at anmode om en omtælling, og det vil vi omgående gøre, siger han.

Kravet om omtælling kommer, inden alle stemmer endnu er talt op i staten. Også i en række andre svingstater såsom Georgia, North Carolina og Pennsylvania mangler der onsdag først på aftenen dansk tid at blive kåret en vinder.

/ritzau/Reuters