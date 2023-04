Trump vil holde tale efter retsmøde i New York tirsdag

USA's tidligere præsident Donald Trump planlægger at holde tale i Florida tirsdag aften lokal tid. Det meddeler hans kontor søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump skal tirsdag møde i retten i New York, hvor han er tiltalt i forbindelse med en betaling på 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016.

Ekspræsidenten vil flyve fra sit hjem i Florida til New York mandag, oplyste en person med kendskab til planerne tidligere på ugen.

I New York vil han tilbringe natten i sin ejendom Trump Tower, inden han skal møde op i retten på Manhattan tirsdag klokken 14.15 lokal tid - klokken 20.15 dansk tid.

Trump er den første tidligere amerikanske præsident nogensinde, der er blevet tiltalt i en straffesag.

Hverken Trump selv eller offentligheden kender endnu de præcise anklager. Men uanset hvad de lyder på, vil han erklære sig ikke skyldig, har hans advokat på forhånd oplyst.

Flere medier, heriblandt CNN, har skrevet, at Trump risikerer flere end 30 anklager om forretningssvindel.

Ifølge amerikanske medier handler den aktuelle sag om bogføring af de 130.000 dollar, som Stormy Daniels hævder at have fået få dage før præsidentvalget i 2016.

Pengene fik hun af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump i 2006 og 2007. Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene.

Cohen fik efterfølgende pengene refunderet af Trump-organisationen.

Betalingen i sig selv er ifølge det britiske medie BBC lovlig, men den er angiveligt blevet bogført som en forretningsudgift i form af advokatsalær.

Anklagerne mener ifølge BBC, at det svarer til, at Trump har forfalsket forretningsdokumenter, hvilket er ulovligt.

Det er ventet, at Trump i forbindelse med tirsdagens retsmøde i New York vil få taget fingeraftryk og blive fotograferet som andre tiltalte.

Forventningen er, at han kan tage hjem til Florida efter retsmødet.

Trump ventes at holde sin tale i Florida tirsdag klokken 20.15 lokal tid. Det er klokken 02.15 natten til onsdag dansk tid.

