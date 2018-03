Trump vil indføre våbentræning og styrket baggrundstjek

Donald Trump vil uddanne skolepersonale til at håndtere våben og sørge for mere dybdegående baggrundstjek.

USA's præsident, Donald Trump, har søndag aften fremlagt en plan for, hvordan han vil ændre landets våbenlovgivning. Det sker i kølvandet på præsidentens løfte om at gøre noget ved landets mange skoleskyderier.

Donald Trump vil blandt andet fokusere på at hjælpe skoler med at træne personale til at håndtere skydevåben.

Derudover vil han indføre mere dybdegående baggrundstjek. Blandt andet via styrket samarbejde mellem sundhedssystemet, skoleledere og politiet.

Trump har ikke i første omgang nogen planer om at ændre minimumsalderen for køb af skydevåben. Han har dog nedsat en kommission, der skal tage stilling til netop minimumsalderen samt en række andre emner.

/ritzau/AP