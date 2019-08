Trump vil lade 8600 soldater blive i Afghanistan

- Vi vil reducere den militære styrke betragteligt, men vi vil altid være til stede, siger USA's præsident.

Præsident Donald Trump siger, at USA vil opretholde en militær tilstedeværelse i Afghanistan med 8600 soldater efter fredsaftale med Taliban.

Den amerikanske leder siger, at USA også opretholde en effektiv efterretningstjeneste i landet.

USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, udtrykker optimisme omkring en mulig fredsaftale med Taliban-bevægelsen allerede i år.

Amerikanske diplomater forhandler med Taliban i det mellemøstlige emirat Qatars hovedstad, Doha.

En aftale mellem USA og Taliban skal ifølge planen bane vej for videre forhandlinger mellem den afghanske regering og den militante bevægelse.

I øjeblikket har USA 13.000 soldater udstationeret i landet.

USA's præsidents, Donald Trumps, administration har et erklæret mål om at reducere den militære tilstedeværelse frem mod præsidentvalget i november 2020.

Præsidenten har tidligere sagt, at USA's militær ikke vil forsvinde fuldstændigt fra Afghanistan, hvis det skulle lykkes at indgå en aftale.

- Vi skal have en fortsat tilstedeværelse. Vi vil reducere styrken betragteligt, men vi vil altid være til stede, siger Trump i et interview med Fox News.

Trump siger, at USA vil følge udviklingen nøje efter en reduktion af den militære styrke til 8600.

Taliban respekterer ikke den afghanske regering. Det er et farligt sted, og vi bliver nødt til at holde øje med det, sagde Trump tidligere på måneden.

Amerikanerne vil trække tusinder af soldater ud af landet. Men det kræver, at Taliban lover at stoppe angrebene og fornægte det militante netværk al-Qaeda.

Islamisk Stat har optrappet angreb i landet. For ti dage siden stod Islamisk Stat bag en bombemassakre på et bryllup i Kabul. Her blev mindst 80 dræbt, og op mod 200 blev såret.

/ritzau/Reuters