Trump vil lade delstater have deres egne abortholdninger

Den republikanske præsidentkandidat Donald Trump ønsker, at USA's abortlove skal være op til delstaterne.

I en video på sit eget sociale medie, Truth Social, siger han mandag, at de kan træffe beslutninger om spørgsmålet "ved afstemninger eller parlamentarisk eller måske begge dele".

- Og hvad end de beslutter, må så være landets lov - eller i dette tilfælde delstatens, siger Trump i en video.

Dermed vælger Trump efter måneder med spekulation og uklare udmeldinger ikke at støtte et nationalt forbud efter et specifikt antal uger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Både Demokraterne og anti-abortgrupper har ifølge nyhedsbureauet Reuters kritiseret Trump-udmeldingen, hvilket understreger splittelsen omkring spørgsmålet i USA.

- Mange delstater vil være forskellige, siger Trump.

- Mange vil have et forskelligt antal uger. Nogle vil være mere konservative. Sådan vil det være. I sidste ende handler det om folkets vilje.

Præsidentkandidaten siger, at han støtter undtagelser, hvis morens liv er i fare, eller der har været voldtægt eller incest.

I videoen langer Trump også ud efter Demokraterne og hævder, at de støtter "henrettelser efter fødslen" og abort selv "efter niende måned".

Påstanden om henrettelser af børn er Trump kommet med adskillige gange - den er ifølge nyhedsbureauet AP blevet karakteriseret som "ondskabsfuldt misinformerende" af mange sundhedsfaglige personer.

Samtidig siger Trump - med indirekte henvisning til sin udpegning af tre konservative højesteretsdommer - at han står bag, at afgørelsen "Roe v. Wade" blev omstødt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den garanterede retten til abort i de første cirka 24 til 28 uger af graviditeten.

Præsident Joe Biden har gjort abortspørgsmålet til et af omdrejningspunkterne i sit forsøg på at blive genvalgt.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters kunne støtte til et nationalt abortforbud potentielt skade Trumps chancer i de seks eller syv amerikanske delstater, der kan blive afgørende ved præsidentvalget 5. november.

Biden har i en kommentar til udmeldingen fra Trump beskyldt sin rival for at forsøge at tækkes vælgerne ved ikke at melde for hårdt ud om abort.

- Da han er ansvarlig for at omstøde Roe, er han bekymret for, at vælgerne vil stille ham til ansvar i 2024. Nå, men jeg har nyheder til Donald. Det kommer de til at gøre, siger Biden ifølge AFP i en meddelelse delt af præsidentens kampagnehold.

/ritzau/